Неймару платят 375 000 евро в месяц за хорошее поведение

Размеры этих бонусов в документальном фильме "Маленькие секреты ПСЖ" раскрыл телеканал France 2 со ссылкой на Football Leaks.

Согласно представленным данным, лидер парижского клуба бразилец Неймар за хорошее поведение получает ежемесячно доплату в размере 375 тысяч евро. Это составляет более 10% от жалования самого дорогого футболиста мира (3,5 млн евро в месяц).

Report: #Neymar earns €375,000 to come and greet PSG supporters after the end of games.



What a nice lad. 😂 pic.twitter.com/8g306EEdKa — Football Super Tips (@FootySuperTips) 9 ноября 2018 г.

Неймар перешел в "ПСЖ" из испанской "Барселоны" за рекордные 222 млн евро. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 14 матчей, в которых забил 12 мячей.

Одноклубники Неймара получают за соблюдение этических правил гораздо меньше. Дополнительный доход Килиана Мбаппе составляет 117 тысяч евро, Дани Алвеса - 70 тысяч евро, а Тьяго Силвы - 33 тысячи евро в месяц.