Пт, 9.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

Неймару платят 375 000 евро в месяц за хорошее поведение

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Неймар

ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS

Руководство футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" выплачивает своим игрокам бонусы за примерное поведение и соблюдение этических норм как на футбольном поле, так и за его пределами, передает Newsru.

Размеры этих бонусов в документальном фильме "Маленькие секреты ПСЖ" раскрыл телеканал France 2 со ссылкой на Football Leaks.

Согласно представленным данным, лидер парижского клуба бразилец Неймар за хорошее поведение получает ежемесячно доплату в размере 375 тысяч евро. Это составляет более 10% от жалования самого дорогого футболиста мира (3,5 млн евро в месяц).

Неймар перешел в "ПСЖ" из испанской "Барселоны" за рекордные 222 млн евро. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 14 матчей, в которых забил 12 мячей.

Одноклубники Неймара получают за соблюдение этических правил гораздо меньше. Дополнительный доход Килиана Мбаппе составляет 117 тысяч евро, Дани Алвеса - 70 тысяч евро, а Тьяго Силвы - 33 тысячи евро в месяц.

Парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков на трибунах до и после матчей. Кроме того, они должны вовремя приходить на тренировки, вежливо общаться с журналистами и не портить имидж клуба. За нарушения положены штрафы в виде полного или частичного удержания премии.

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