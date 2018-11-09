Неймару платят 375 000 евро в месяц за хорошее поведение

Руководство футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" выплачивает своим игрокам бонусы за примерное поведение и соблюдение этических норм как на футбольном поле, так и за его пределами, передает Newsru.
Размеры этих бонусов в документальном фильме "Маленькие секреты ПСЖ" раскрыл телеканал France 2 со ссылкой на Football Leaks.
Согласно представленным данным, лидер парижского клуба бразилец Неймар за хорошее поведение получает ежемесячно доплату в размере 375 тысяч евро. Это составляет более 10% от жалования самого дорогого футболиста мира (3,5 млн евро в месяц).
Report: #Neymar earns €375,000 to come and greet PSG supporters after the end of games.— Football Super Tips (@FootySuperTips) 9 ноября 2018 г.
What a nice lad. 😂 pic.twitter.com/8g306EEdKa
Неймар перешел в "ПСЖ" из испанской "Барселоны" за рекордные 222 млн евро. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 14 матчей, в которых забил 12 мячей.
Одноклубники Неймара получают за соблюдение этических правил гораздо меньше. Дополнительный доход Килиана Мбаппе составляет 117 тысяч евро, Дани Алвеса - 70 тысяч евро, а Тьяго Силвы - 33 тысячи евро в месяц.
Парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков на трибунах до и после матчей. Кроме того, они должны вовремя приходить на тренировки, вежливо общаться с журналистами и не портить имидж клуба. За нарушения положены штрафы в виде полного или частичного удержания премии.