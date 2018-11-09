Полиция опровергает слухи об изнасиловании девочки в Маарду
9 ноября 2018, 17:59
Сегодня в социальных сетях стала распространяться информация об изнасиловании двенадцатилетней девочки в Маарду. В группах в Facebook писали, что девочка умерла.
Сообщалось, якобы труп девочки в среду обнаружил за баней случайный прохожий.
Rus.Postimees связался с полицией, которая опровергла эти слухи.
"Эта информация не соответствует действительности", - прокомментировал дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.
На данный момент публикация об изнасилованной девочке в Facebook удалена.