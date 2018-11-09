Пт, 9.11.2018
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  • Полиция опровергает слухи об изнасиловании девочки в Маарду

Полиция опровергает слухи об изнасиловании девочки в Маарду

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Полиция.

ФОТО: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

Сегодня в социальных сетях стала распространяться информация об изнасиловании двенадцатилетней девочки в Маарду. В группах в Facebook писали, что девочка умерла. 

Сообщалось, якобы труп девочки в среду обнаружил за баней случайный прохожий.

Rus.Postimees связался с полицией, которая опровергла эти слухи.

"Эта информация не соответствует действительности", - прокомментировал дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

На данный момент публикация об изнасилованной девочке в Facebook удалена.

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