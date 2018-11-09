Пт, 9.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Моника Хауканымм уходит из Свободной партии и будет баллотироваться по списку соцдемов

Моника Хауканымм уходит из Свободной партии и будет баллотироваться по списку соцдемов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Моника Хауканымм.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Депутат Рийгикогу Моника Хауканымм уходит из Свободной партии и будет баллотироваться весной на выборах в парламент по списку Социал-демократической партии (СДП).

"Я действительно подала заявление о выходе из Свободной партии, фракции Свободной партии", – сказала Хауканымм порталу ERR Uudised.

"Говорить о присоединении к соцдемам немного преждевременно, но у нас предварительные договоренности, что я будут баллотироваться вместе с Социал-демократической партией", – добавила она.

Причина ухода от свободников, по словам Хауканымм, в том, что изменилась и партия, и она сама, а с социал-демократами у нее есть общие темы.

Пока точно неизвестно, в каком именно избирательном округе она будет баллотироваться.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ