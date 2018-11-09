Моника Хауканымм уходит из Свободной партии и будет баллотироваться по списку соцдемов
9 ноября 2018, 18:42
Депутат Рийгикогу Моника Хауканымм уходит из Свободной партии и будет баллотироваться весной на выборах в парламент по списку Социал-демократической партии (СДП).
"Я действительно подала заявление о выходе из Свободной партии, фракции Свободной партии", – сказала Хауканымм порталу ERR Uudised.
"Говорить о присоединении к соцдемам немного преждевременно, но у нас предварительные договоренности, что я будут баллотироваться вместе с Социал-демократической партией", – добавила она.
Причина ухода от свободников, по словам Хауканымм, в том, что изменилась и партия, и она сама, а с социал-демократами у нее есть общие темы.
Пока точно неизвестно, в каком именно избирательном округе она будет баллотироваться.