Моника Хауканымм уходит из Свободной партии и будет баллотироваться по списку соцдемов

"Я действительно подала заявление о выходе из Свободной партии, фракции Свободной партии", – сказала Хауканымм порталу ERR Uudised.

"Говорить о присоединении к соцдемам немного преждевременно, но у нас предварительные договоренности, что я будут баллотироваться вместе с Социал-демократической партией", – добавила она.

Причина ухода от свободников, по словам Хауканымм, в том, что изменилась и партия, и она сама, а с социал-демократами у нее есть общие темы.