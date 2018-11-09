Alexela сослалась на форс-мажор и повысила фиксированный тариф на электроэнергию

Alexela Energia в одностороннем порядке существенно повысила тариф на электроэнергию для клиентов, которые заключили с предприятием договоры с фиксированной ценой, сославшись на свое предусмотренное договором право повышать фиксированную цену до истечения срока действия договора при наличии исключительных обстоятельств.
Фиксированный тариф был повышен более чем на треть: с 4,242 центов за киловатт-час до 5,808 центов в дневное время и с 3,492 до 4,908 в ночное, сообщил в пятницу портал новостей вещания ERR.
В пресс-службе Alexela Energia пояснили, что в соответствии с типовыми условиями договора компания имеет право менять фиксированный тариф до истечения срока действия договора при наличии исключительных обстоятельств, не зависящих от продавца электроэнергии.
"С момента открытия рынка электроэнергии тариф по договорам с фиксированной ценой пересматривался в сторону понижения более 50 раз, а пересмотр в сторону повышения произошел впервые в истории", - сказала представитель Alexela Energia Кадри Амбос.
Она пояснила, что пересмотр цены был вызван двумя обстоятельствами: во-первых, с января продавцы электроэнергии обязаны платить сетевой компании Elering плату за администрирование в размере 1,5 евро/МВт·ч, что стало для них новым и непредвиденным расходом, а во-вторых, оптовые цены на электроэнергию, которые на протяжении двух лет колебались в диапазоне 30-40 евро/МВт·ч, составили с июня по сентябрь текущего года 50-55 евро за МВт·ч.