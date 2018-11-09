Alexela сослалась на форс-мажор и повысила фиксированный тариф на электроэнергию

Фиксированный тариф был повышен более чем на треть: с 4,242 центов за киловатт-час до 5,808 центов в дневное время и с 3,492 до 4,908 в ночное, сообщил в пятницу портал новостей вещания ERR.

В пресс-службе Alexela Energia пояснили, что в соответствии с типовыми условиями договора компания имеет право менять фиксированный тариф до истечения срока действия договора при наличии исключительных обстоятельств, не зависящих от продавца электроэнергии.

"С момента открытия рынка электроэнергии тариф по договорам с фиксированной ценой пересматривался в сторону понижения более 50 раз, а пересмотр в сторону повышения произошел впервые в истории", - сказала представитель Alexela Energia Кадри Амбос.