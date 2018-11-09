Внимание, розыск! В Нымме пропала 85-летняя женщина
9 ноября 2018, 20:35
Сегодня вечером в полицию поступило сообщение, что в таллиннском районе Нымме пропала 85-летняя Мильви.
Сообщается, что она вышла из своего дома на улице Пяйкезе в первую половину дня и не вернулась.
Рост Мильви около 170 см, у нее темные волосы. На ней может быть надета ветровка, белый джемпер и черные рейтузы.
Полиция ведет поиски Мильви в Нымме, к поискам привлечены волонтеры.
Полиция просит всех, кто видел Мильви сегодня после полудня или знает, где она может находиться, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.