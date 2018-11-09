Пт, 9.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

Внимание, розыск! В Нымме пропала 85-летняя женщина

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Мильви.

ФОТО: PPA

Сегодня вечером в полицию поступило сообщение, что в таллиннском районе Нымме пропала 85-летняя Мильви.

Сообщается, что она вышла из своего дома на улице Пяйкезе в первую половину дня и не вернулась.

Рост Мильви около 170 см, у нее темные волосы. На ней может быть надета ветровка, белый джемпер и черные рейтузы.

Полиция ведет поиски Мильви в Нымме, к поискам привлечены волонтеры.

Полиция просит всех, кто видел Мильви сегодня после полудня или знает, где она может находиться, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

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