Пресс-секретарь полиции сообщил Postimees, что информация о несчастном случае между станциями Лаагри и Урда поступила в Центр тревоги в 20.20.

Движение поездов, стоявших более часа, восстанавливается. Первым продолжил свой путь поезд, направлявшийся из Таллинна в Палдиски (рейс 585), под который попал мужчина. "Надеемся, что полиция разрешит продолжить путь и другим поездам", - сказала пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг Postimees около 21.20.