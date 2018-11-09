Пт, 9.11.2018
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Под Лаагри поезд насмерть сбил человека Дополнено в 21.42

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Поезда Elron.

ФОТО: Urmas Luik

Сегодня вечером неподалеку от Лаагри мужчина попал под поезд и погиб. Более часа движение поездов в западном направлении было нарушено.

Пресс-секретарь полиции сообщил Postimees, что информация о несчастном случае  между станциями Лаагри и Урда поступила в Центр тревоги в 20.20.

Движение поездов, стоявших более часа, восстанавливается. Первым продолжил свой путь поезд, направлявшийся из Таллинна в Палдиски (рейс 585), под который попал мужчина. "Надеемся, что полиция разрешит продолжить путь и другим поездам", - сказала пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг Postimees около 21.20.

В Elron просят следить за оперативной информацией о движении поездов на сайте elron.ee, кроме того, за информацией можно обратиться по бесплатному круглосуточному инфотелефону 616 0245.

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