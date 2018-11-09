Сегодня вечером неподалеку от Лаагри мужчина попал под поезд и погиб. Более часа движение поездов в западном направлении было нарушено.
Пресс-секретарь полиции сообщил Postimees, что информация о несчастном случае между станциями Лаагри и Урда поступила в Центр тревоги в 20.20.
Движение поездов, стоявших более часа, восстанавливается. Первым продолжил свой путь поезд, направлявшийся из Таллинна в Палдиски (рейс 585), под который попал мужчина. "Надеемся, что полиция разрешит продолжить путь и другим поездам", - сказала пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг Postimees около 21.20.
В Elron просят следить за оперативной информацией о движении поездов на сайте elron.ee, кроме того, за информацией можно обратиться по бесплатному круглосуточному инфотелефону 616 0245.