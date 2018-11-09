Пт, 9.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
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  • "Таллиннский меч" начался для эстонских шпажисток неудачно

"Таллиннский меч" начался для эстонских шпажисток неудачно

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Irina Embrich (vasakul) - Aliya Luty.

ФОТО: FIE

Эрика Кипру и Ирина Эмбрих выбыли на стадии предварительных раундов из конкуреции. В основной турнир отобрались Катрина Лехис, Юлия Беляева, Кристина Кууск и Вероника Зуйкова.

Ирина Эмбрих проиграла в первом отборочном раунде 10:15 Алие Лютиль из Франции, а Эрика Кирпу практически прошла в основной раунд соревнований, но в третьем предварительном раунде проиграла 13:15 американа Анне ван Бруммен.

Командные соревнования и личные финалы пройдут в субботу и воскресенье.

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