"Таллиннский меч" начался для эстонских шпажисток неудачно

Ирина Эмбрих проиграла в первом отборочном раунде 10:15 Алие Лютиль из Франции, а Эрика Кирпу практически прошла в основной раунд соревнований, но в третьем предварительном раунде проиграла 13:15 американа Анне ван Бруммен.