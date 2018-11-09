"Таллиннский меч" начался для эстонских шпажисток неудачно
9 ноября 2018, 21:36
Эрика Кипру и Ирина Эмбрих выбыли на стадии предварительных раундов из конкуреции. В основной турнир отобрались Катрина Лехис, Юлия Беляева, Кристина Кууск и Вероника Зуйкова.
Ирина Эмбрих проиграла в первом отборочном раунде 10:15 Алие Лютиль из Франции, а Эрика Кирпу практически прошла в основной раунд соревнований, но в третьем предварительном раунде проиграла 13:15 американа Анне ван Бруммен.
Командные соревнования и личные финалы пройдут в субботу и воскресенье.