В Таллинне произошло три тяжелых ДТП, пострадали двое детей и женщина

В пятницу, 9 ноября, в 7.38 утра в Таллинне на улице Вормси 11-летний мальчик в неположенном месте выбежал на проезжую часть и был сбит автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого был 53-летний мужчина. Мальчик был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 14.36 в Таллинне на улице Валдеку 13-летний велосипедист ехал по велосипедной дорожке, когда его сбила выезжающая со второстепенной дороги машина Honda CR-V. За рулем была 44-летняя женщина. Юного велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.