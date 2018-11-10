В Таллинне произошло три тяжелых ДТП, пострадали двое детей и женщина

За сутки полиция зарегистрировала три ДТП, были задержаны 15 нетрезвых водителей.
В пятницу, 9 ноября, в 7.38 утра в Таллинне на улице Вормси 11-летний мальчик в неположенном месте выбежал на проезжую часть и был сбит автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого был 53-летний мужчина. Мальчик был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.
В 14.36 в Таллинне на улице Валдеку 13-летний велосипедист ехал по велосипедной дорожке, когда его сбила выезжающая со второстепенной дороги машина Honda CR-V. За рулем была 44-летняя женщина. Юного велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.
В 18.23 в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Турба автомобиль Peugeot 3008, за рулем которого была 30-летняя женщина, поворачивал на главную дорогу, когда столкнулся с машиной Mazda 6, за рулем которой был 46-летний мужчина. В результате ДТП 30-летнюю женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.