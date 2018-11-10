В Лондоне появились плакаты с Путиным. О чем это и кто их автор?

Плакаты подписаны группой художников и активистов Proud Bear, которая завела свой аккаунт в "Твиттере" лишь 5 ноября.

Надпись на одном из плакатов гласит: "Давайте праздновать красно-бело-синий Брекзит.

На другом плакате изображен застрявший на канатной дороге экс-министр иностранных дел Борис Джонсон с российскими флагами в руках.

Этот курьезный случай на самом деле произошел с Джонсоном в его бытность мэром Лондона, правда тогда у него в руках были британские флажки.

ФОТО: DANIEL SORABJI / AFP

Плакаты появились в лондонских районах Сток-Ньюингтон, Бетнал-Грин и Кенсал-Грин.

Плакаты намекают на вклад России в Брекзит. Их авторы говорят, что хотели подчеркнуть роль ГРУ в референдуме по выходу из Евросоюза.

На своем сайте они шутят: "Мы осуществили Брекзит нашим 24-часовым Реально Правдивым каналом". В английском варианте канал называется Really True, что напоминает название российского телеканала Russia Today (RT).

Группа выложила в "Твиттер" видео, на котором Владимир Путин скачет верхом на бульдоге. У собаки вместо морды - лицо одного из самых известных сторонников Брекзита Аррона Бэнкса.

Страховой фирме Бэнкса, замеченного в тесных связях с Россией, грозит штраф в 135 тыс. фунтов (176 тыс. долл.) за нарушение законодательства об использовании персональных данных при ведении кампании за выход из Евросоюза.

Фирму подозревают в том, что часть ее средств, переведенных на нужды выступавшей за Брекзит общественной кампании Leave.EU, могла поступить из-за рубежа. Бэнкс отрицает эти обвинения.

Пресс-секретарь правительства также заявил, что у британских властей нет свидетельств удавшихся попыток иностранного вмешательства в демократический процесс.

"Гордый медведь"

Активист "Proud Bear", назвавший себя Лукасом, заявил в интервью Русской службе Би-би-си, что и сам процесс принятия решения о Брекзите, и возможное влияние Москвы на исход референдума вызывают озабоченность у его единомышленников.

"Нас очень волнуют серьезные вопросы, которые остаются без ответа, - вопросы о демократичности этого решения, о вмешательстве Кремля и о том, как это все повлияло на результат. Поэтому мы решили попытаться разбудить главных политических игроков Великобритании, прежде всего политиков вроде Терезы Мэй, которые до сих пор отказываются заняться этим вопросом всерьез и начать расследовать роль Путина в этом деле".