Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, составила 4800 квадратных метров, полностью обрушилась кровля на площади 3200 кв. м.

Из гипермаркета эвакуированы 800 человек. Персонал вовремя выбрался на улицу, а посетителей в этот час еще не было, сообщает в Telegram телеканал "360" со ссылкой на МЧС.

В тушении задействованы более 50 человек. "Пожарные тушат гипермаркет снаружи здания, внутри работы не ведутся из-за обрушения кровли и неустойчивости некоторых конструкций.

Утро с огоньком. ЛЕНТА на обводном все. pic.twitter.com/kc41cm1zbZ — safety first (@gotmilk1969) 10 ноября 2018 г.

В ведомстве подчеркнули, что при пожаре пострадавших нет. "Никто не пострадал. Информация о якобы одном пострадавшем не соответствует действительности", - заявил "Интерфаксу" начальник управления информационного обеспечения городского главка МЧС РФ Андрей Литовка

Пожар в "Ленте" мог произойти из-за короткого замыкания, неисправной электротехники либо нарушения правил пожарной безопасности сотрудниками или посетителями.

"Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них - неисправность электроприборов и оборудования, а также нарушения, возможно, допущенные при строительстве здания и эксплуатации электросетей", - сказал "Интерфаксу" источник в службах технического надзора Санкт-Петербурга.