В Санкт-Петербурге почти полностью сгорел гипермаркет "Лента" на Обводном канале. По информации городского главка МЧС, сигнал о пожаре поступил в 8:30, передает Newsru со ссылкой на "Интерфакс".
Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, составила 4800 квадратных метров, полностью обрушилась кровля на площади 3200 кв. м.
Из гипермаркета эвакуированы 800 человек. Персонал вовремя выбрался на улицу, а посетителей в этот час еще не было, сообщает в Telegram телеканал "360" со ссылкой на МЧС.
В тушении задействованы более 50 человек. "Пожарные тушат гипермаркет снаружи здания, внутри работы не ведутся из-за обрушения кровли и неустойчивости некоторых конструкций.
Утро с огоньком. ЛЕНТА на обводном все. pic.twitter.com/kc41cm1zbZ— safety first (@gotmilk1969) 10 ноября 2018 г.
В ведомстве подчеркнули, что при пожаре пострадавших нет. "Никто не пострадал. Информация о якобы одном пострадавшем не соответствует действительности", - заявил "Интерфаксу" начальник управления информационного обеспечения городского главка МЧС РФ Андрей Литовка
Пожар в "Ленте" мог произойти из-за короткого замыкания, неисправной электротехники либо нарушения правил пожарной безопасности сотрудниками или посетителями.
"Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них - неисправность электроприборов и оборудования, а также нарушения, возможно, допущенные при строительстве здания и эксплуатации электросетей", - сказал "Интерфаксу" источник в службах технического надзора Санкт-Петербурга.
Круглосуточный гипермаркет расположен на набережной Обводного канала, в бывшей промышленной зоне недалеко от Балтийского вокзала, в так называемом "сером поясе" Санкт-Петербурга, включающем промышленные объекты. В настоящее время активно застраивается жильем, внутри промышленных объектов создаются общественные пространства.