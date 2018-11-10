Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую неделю назад женщину

Рост Мерит почти 170 см, у нее среднее телосложение и у нее темное мелирование на светлые волосы. В последний раз на ней была черная кожаная куртка, темно-синие джинсы и розовая обувь.

Мерит и раньше надолго покидала свой дом в Раквере, но всегда связывалась с близкими. Она может находиться в Ласнамяэ или Ида-Вирумаа.