Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую неделю назад женщину Жителей Ласнамяэ и Ида-Вирумаа просят проявить бдительность
10 ноября 2018, 10:36
Полиция ищет 37-летнюю Мерит, которую в последний раз видели поздно вечером в прошлую пятницу в Раквере в увеселительном заведении, ее телефон с воскресенья выключен.
Рост Мерит почти 170 см, у нее среднее телосложение и у нее темное мелирование на светлые волосы. В последний раз на ней была черная кожаная куртка, темно-синие джинсы и розовая обувь.
Мерит и раньше надолго покидала свой дом в Раквере, но всегда связывалась с близкими. Она может находиться в Ласнамяэ или Ида-Вирумаа.
Полиция просит всех, кто знает местонахождение или видел Мерит в течение последней недели, позвонить по телефону 112.