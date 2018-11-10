Сб, 10.11.2018
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  • Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую неделю назад женщину

Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую неделю назад женщину Жителей Ласнамяэ и Ида-Вирумаа просят проявить бдительность

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Kadunud Merit

ФОТО: PPA

Полиция ищет 37-летнюю Мерит, которую в последний раз видели поздно вечером в прошлую пятницу в Раквере в увеселительном заведении, ее телефон с воскресенья выключен. 

Рост Мерит почти 170 см, у нее среднее телосложение и у нее темное мелирование на светлые волосы. В последний раз на ней была черная кожаная куртка, темно-синие джинсы и розовая обувь. 

Мерит и раньше надолго покидала свой дом в Раквере, но всегда связывалась с близкими. Она может находиться в Ласнамяэ или Ида-Вирумаа.

Полиция просит всех, кто знает местонахождение или видел Мерит в течение последней недели, позвонить по телефону 112.

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