Партии сходятся во мнении, что вопрос с негражданами пора решить

Однако, войдет ли такой пункт в окончательную версию предвыборной программы, сегодня с полной уверенностью заявляют лишь центристы, представители других политсил к этой теме относятся с острожностью, пишет RusERR со ссылкой на радионовости.

Центристка Яна Тоом сообщила, что такой пункт в предвыборной программе партии, конечно, будет: в нем будет сказано, что люди, живущие в Эстонии с момента обретения независимости и имеющие серые паспорта, дожны получить гражданство ЭР без экзаменов, но на основании ходатайства и принеся клятву верности эстонскому государству.

Председатель EKRE Март Хельме сообщил, что представители этой силы уже затрагивали тему серых паспортов некоторое время назад, когда делали предложение установить конкретный срок – три или два года – в течение которого эти паспорта будут равноправны с паспортами ЭР, и если в этот период люди решат, что им нужно гражданство, они должны будут начать положенную законом процедуру его получения.