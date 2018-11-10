Партии сходятся во мнении, что вопрос с негражданами пора решить

Сразу несколько политических партий планируют включить в свою предвыборную программу и тему серопаспортников.
Однако, войдет ли такой пункт в окончательную версию предвыборной программы, сегодня с полной уверенностью заявляют лишь центристы, представители других политсил к этой теме относятся с острожностью, пишет RusERR со ссылкой на радионовости.
Центристка Яна Тоом сообщила, что такой пункт в предвыборной программе партии, конечно, будет: в нем будет сказано, что люди, живущие в Эстонии с момента обретения независимости и имеющие серые паспорта, дожны получить гражданство ЭР без экзаменов, но на основании ходатайства и принеся клятву верности эстонскому государству.
Председатель EKRE Март Хельме сообщил, что представители этой силы уже затрагивали тему серых паспортов некоторое время назад, когда делали предложение установить конкретный срок – три или два года – в течение которого эти паспорта будут равноправны с паспортами ЭР, и если в этот период люди решат, что им нужно гражданство, они должны будут начать положенную законом процедуру его получения.
Член партии «Эстония 200» Игорь Таро сказал, что партия обсудит этот вопрос при создании программы, поскольку серые паспорта - все же были временной мерой и теперь выдача таких документов неоправдана.