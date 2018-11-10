Трамп обиделся на предложение Макрона создать европейские вооруженные силы

"Президент Франции Макрон только что предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы для защиты от США, Китая и России. Это очень обидно и, может, Европе следует сначала заплатить свою справедливую часть взносов в НАТО, которую финансирует в основном США?", - написал Трамп в своем Twitter.