Сб, 10.11.2018
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Трамп обиделся на предложение Макрона создать европейские вооруженные силы

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Дональд Трамп.

ФОТО: LEAH MILLIS / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в субботу раскритиковал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что в Европе должны задуматься о создании собственных вооруженных сил, сообщает Интерфакс.

"Президент Франции Макрон только что предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы для защиты от США, Китая и России. Это очень обидно и, может, Европе следует сначала заплатить свою справедливую часть взносов в НАТО, которую финансирует в основном США?", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Макрон заявил, что Европа нуждается в собственной армии с целью снижения зависимости от Вашингтона в сфере обороны.

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