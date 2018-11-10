Обязанность уплаты подоходного налога не распространяется на любую квартиру, полученную по наследству

Особенно конфликтными бывают ситуации, связанные с уплатой налогов после продажи унаследованной недвижимости. «Например, у меня были клиенты, которые хотели продать квартиру, полученную по наследству. Так как квартира находилась в распоряжении наследников в течение трех лет, то они считали, что сделка уже не подлежит налогообложению. Однако выяснилось, что квартира не была их местом жительства, поэтому налог платить пришлось», - сказала маклер бюро недвижимости Uus Maa Мария Труупыльд, подчеркнув, приступая к продаже унаследованного имущества, стоит выяснить, какую сумму придется уплатить государству..

Но, как известно, у медали две стороны. Так и в сделках с унаследованной недвижимостью есть исключения и нюансы, которые следует учитывать при продаже.

Труупыльд отметила: доход от продажи недвижимости не облагается подоходным налогом, если лицо продает недвижимость, используемую в качестве своего места жительства. Но этот факт должен, при необходимости, быть доказан. «Если продаваемая недвижимость частично использовалась как место жительства наследника, а частично сдавалась внаем или служила офисом, тогда при налогообложении величина налога рассчитывается пропорционально», - объяснила Труупыльд.

Мистические два года

Это очень часто вводит в заблуждение: считается, что через два года продажа унаследованной недвижимости не облагается налогом. К сожалению, в случае продажи недвижимости, правило заключается в том, что если лицо в течении двух лет продает, допустим, две квартиры – одну свою и вторую унаследованную, то освобождение от налога распространяется только на первую сделку. Отсчет ведется со дня, следующего за днем ​​внесения данных о сделке купли-продажи в крепостную книгу.