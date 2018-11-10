Кальюлайд примет участие в мероприятиях по случаю столетия завершения Первой мировой войны
10 ноября 2018, 11:11
Президент Керсти Кальюлайд в эти выходные по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона примет участие в торжественных мероприятиях в Париже по случаю столетия завершения Первой мировой войны.
Как передает BNS, мемориальная церемония у Триумфальной арки в Париже начнется в воскресенье в полдень по эстонскому времени. В мероприятии приглашены участвовать главы государств и правительств со всего мира.
Во второй половине дня в воскресенье президент Кальюлайд примет участие в форуме мира, где выступит с докладом о достижениях Эстонии в области применения цифровых технологий.
Президент вернется в Эстонию в воскресенье вечером.