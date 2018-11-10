Сб, 10.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
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Кальюлайд примет участие в мероприятиях по случаю столетия завершения Первой мировой войны

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Eero Vabamägi

Президент Керсти Кальюлайд в эти выходные по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона примет участие в торжественных мероприятиях в Париже по случаю столетия завершения Первой мировой войны.

Как передает BNS, мемориальная церемония у Триумфальной арки в Париже начнется в воскресенье в полдень по эстонскому времени. В мероприятии приглашены участвовать главы государств и правительств со всего мира.

Во второй половине дня в воскресенье президент Кальюлайд примет участие в форуме мира, где выступит с докладом о достижениях Эстонии в области применения цифровых технологий.

Президент вернется в Эстонию в воскресенье вечером.

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