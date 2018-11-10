Галерея: дому более трехсот лет, а он пригоден для жилья
10 ноября 2018, 12:00
Вам интересно, как выглядит сегодня дом, которому 323 года, но он жив-здоров и обитаем? Посмотрите галерею, предлагает портал Kodustiil.
В штате Массачусетс (США) продается дом, построенный в 1694 году. Представьте, дом неплохо сохранился, пишет портал новостей в области недвижимости Realtor.
За дом, который стоит на довольно большом участке земли, просят солидную сумму - 549 000 долларов. В доме три спальни и две ванны.
За годы существования дом два раза расширялся, самая большая пристройка была сделана в XIX веке, а ремонт в двух комнатах - совсем недавно.