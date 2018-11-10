Сб, 10.11.2018
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Галерея: дому более трехсот лет, а он пригоден для жилья

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Вам интересно, как выглядит сегодня дом, которому 323 года, но он жив-здоров и обитаем? Посмотрите галерею, предлагает портал Kodustiil. 

В штате Массачусетс (США) продается дом, построенный в 1694 году. Представьте, дом неплохо сохранился, пишет портал новостей в области недвижимости Realtor.

За дом, который стоит на довольно большом участке земли, просят солидную сумму - 549 000 долларов. В доме три спальни и две ванны. 

За годы существования дом два раза расширялся, самая большая пристройка была сделана в XIX веке, а ремонт в двух комнатах - совсем недавно.

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