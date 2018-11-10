Покупатели недвижимости! Пожалуйста, ведите себя корректно!

Чем дольше продолжаются поиски жилища, тем ближе становятся маклер и клиент. Однако близкое и фамильярное знакомство отнюдь не способствуют сотрудничеству, так как покупатель начинает вести себя, как капризный родственник.

1. Не восторгайтесь дизайном, смотрите глубже

Многие покупатели падки на внешнюю привлекательность, забывая о том, что неудачный цвет стен легко изменить, а вот изменить неудачную планировку гораздо более хлопотно. А если за красивым интерьером прячутся хлипкие стены? Примите к сведению дизайнерские просчеты и копайте глубже: технические просчеты найти сложнее, но гораздо важнее.

2. Не тяните время

Маклер хорошо ориентируется на рынке недвижимости. Если он рекомендует делать покупку сейчас, значит, именно сейчас для этого наиболее подходящее время. Тактика оттягивания времени покупки в надежде, что на рынке вот-вот появится что-то лучшее, выставляет вас и представляющего вас маклера в негативном свете.

3. Уважайте окружающих

При осмотре недвижимости ведите себя уважительно по отношению к продавцу и членам его семьи, чтобы маклеру не приходилось вас одергивать, когда вы в присутствии собственников недвижимости позволяете себя громкие и неуместные отзывы о продаваемом объекте.

4. Учитывайте пожелания продавца