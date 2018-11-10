Покупатели недвижимости! Пожалуйста, ведите себя корректно!

Целью маклера является сделка купли-продажи, максимально удачная для вас и для него самого. В конце концов, это его работа, за которую он получает деньги. Не мешайте ему работать, приводит портал Kodustiil аргументы сайта о недвижимости Realtor.com.
Чем дольше продолжаются поиски жилища, тем ближе становятся маклер и клиент. Однако близкое и фамильярное знакомство отнюдь не способствуют сотрудничеству, так как покупатель начинает вести себя, как капризный родственник.
1. Не восторгайтесь дизайном, смотрите глубже
Многие покупатели падки на внешнюю привлекательность, забывая о том, что неудачный цвет стен легко изменить, а вот изменить неудачную планировку гораздо более хлопотно. А если за красивым интерьером прячутся хлипкие стены? Примите к сведению дизайнерские просчеты и копайте глубже: технические просчеты найти сложнее, но гораздо важнее.
2. Не тяните время
Маклер хорошо ориентируется на рынке недвижимости. Если он рекомендует делать покупку сейчас, значит, именно сейчас для этого наиболее подходящее время. Тактика оттягивания времени покупки в надежде, что на рынке вот-вот появится что-то лучшее, выставляет вас и представляющего вас маклера в негативном свете.
3. Уважайте окружающих
При осмотре недвижимости ведите себя уважительно по отношению к продавцу и членам его семьи, чтобы маклеру не приходилось вас одергивать, когда вы в присутствии собственников недвижимости позволяете себя громкие и неуместные отзывы о продаваемом объекте.
4. Учитывайте пожелания продавца
Наверное, каждый продавец хочет выручить за свое имущество побольше, а покупатель – потратить поменьше. Роль маклера заключается в том, чтобы, выяснив пожелания продавца, поделиться информацией со своим клиентом. Это может касаться и цены, и времени освобождения объекта, и оплаты услуг нотариуса. Не игнорируйте эту важную информацию: даже малейшая деталь может уменьшить вероятность покупки приглянувшейся вам квартиры.