Исследование: дети в Эстонии хотели бы больше времени проводить со своими отцами

Большая часть детей в Эстонии — 66 процентов — живет в полной семье, с отцом и матерью, только с матерью живет 24 процента детей и у 10 процентов детей иная организация жизни. Например, 5 процентов детей часть времени проводит сначала с одним из родителей, затем с другим, и еще 2 процента детей живут с отцом.

20 процентов детей знают и общаются со своими отцами, хотя в ежедневной жизни их отцы не участвуют. Со своим отцом, находящимся в разводе, по меньшей мере раз в неделю встречаются 30 процентов детей, и 52 процента детей встречается со своими разведенными отцами реже, раз в месяц.

Около 10 процентов детей, у которых отцы разведены, не встречаются с ними вообще. В сравнении с 2012 годом, статистическое количество случаев общения детей, встречающихся со своими живущими в разводе отцами, выросло. Как отмечают социологи, речь идет не о том, что дети стали встречаться с разведенными отцами чаще, но о том, что стало меньше детей, которые вообще не видятся со своими разведенными отцами. Например, в 2012 году таких детей было 20 процентов, а к нынешнему году их стало 10 процентов.

Социологи выяснили, среди прочего, что для детей важнее всего время, проведенное с родителями вместе — и не имеет значения, каким образом: в походе, в игре, в приготовлении еды к праздничному столу. Желание проводить с отцами время высказали более половины опрошенных детей, при этом чем младше ребенок, тем больше это желание.

Если сравнить результаты опроса 2012 года с нынешними, то выясняется, что желание детей проводить время с отцами за это время выросло более чем на 10 процентных пунктов.