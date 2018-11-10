Фото: три привлекательные квартиры в домах советского времени

Построенные в советское время дома в своем большинстве реновированы, да и квартиры, в них находящиеся, превращены заботливыми хозяевами в красивые современные жилища. Портал Kodustiil выбрал на KV.EE из множества уютных и стильных квартир три в разных городах Эстонии.