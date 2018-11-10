Сб, 10.11.2018
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Фото: три привлекательные квартиры в домах советского времени

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ФОТО: KV.EE

Построенные в советское время дома в своем большинстве реновированы, да и квартиры, в них находящиеся, превращены заботливыми хозяевами в красивые современные жилища. Портал Kodustiil выбрал на KV.EE из множества уютных и стильных квартир три в разных городах Эстонии.

1. Трехкомнатная квартира в Пярну

ФОТО: KV.EE

Год назад реновированная квартира находится в доме постройки 1982 года. В кухне - уникальная мебель ручной работы, на полу - дубовый паркет. Система освещения в квартире тоже разработана в индивидуальном порядке. 

2. Трехкомнатная квартира в Таллинне, Мустамяэ

ФОТО: KV.EE

Квартира с красивым классическим интерьером находится на девятом этаже панельного дома на улице Сютисте. Хороший ремонт сделан с использованием высококачественных материалов.

3. Двухкомнатная квартира в Аннелинна, Тарту

ФОТО: KV.EE

Квартира на улице Калда так современно выглядит, что, находясь внутри, забываешь, сколько лет дому, в котором она находится. 

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