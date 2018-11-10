Жизнь превратилась в ад: мать из Эстонии борется за увезенную в Голландию маленькую дочь

Упрямство не должно мешать общению родителей и детей

Руководитель отделов по социальным вопросам и вопросам здравоохранения города Тарту Мерле Лийвак, выслушав историю Сергея и Анны, говорит, что это должно послужить уроком.

«Когда люди начинают жить вместе, все кажется идет настолько хорошо, что они не обсуждают важные вопросы. Как поступать с имуществом, имущество общее или отдельное. Не говорят о том, где хотят жить, не говорят о том, как растить ребенка. Если ситуация доходит до того, что договориться больше не удается, эти проблемы очень сложно решить», - говорит она.

По словам Лийвак, организовать общение ребенка и родителей всего очень сложно, если один родитель живет в другой стране. В то же время не так и просто это в Эстонии.

«Родители живут в разных местах и не хотят друг с другом общаться. Я не могу сказать, что это упрямство. Это их видение ситуации, что для них хорошо, и их видение, что хорошо для ребенка. Один родитель живет в Тарту, другой — в Пыльва. С обоими работают специалисты, чтобы они смогли договориться. Но всегда есть возможность сказать, что автобус не пришел, ребенок заболел, машина сломалась».

Лийваку отмечает, что и в Голландии должен быть кто-то, хоть работник по защите детей, который донесет до отца, что его обязанность обеспечивать матери возможность общаться с дочерью.