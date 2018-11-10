Сб, 10.11.2018
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В Риге и Таллинне цены на бензин снижаются, в Вильнюсе растут

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Бензин. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raivo Tiikmaa

На прошлой неделе цена 95-го бензина в Риге и Таллинне немного снизилась, а в Вильнюсе выросла, свидетельствуют данные агентства BNS.

Бензин 95-й марки дороже всего на этой неделе стоил в Таллинне, а самой низкой цена на него была в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим также было в столице Эстонии, а самым дешевым - в столице Литвы.

На АЗС "Circle K" в Риге цена 95-го бензина на этой неделе снизилась на 0,7% и составила 1,352 евро за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась - 1,332 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 4,4% до 1,194 евро за литр, а дизельное топливо - на 5,3% до 1,184 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цена 95-го бензина уменьшилась на 0,7% до 1,379 евро за литр, дизельное топливо также подешевело на 0,7% до 1,379 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе не изменилась только в Таллинне - 0,629 евро за литр. В Вильнюсе она уменьшилась на 1,1% до 0,613 евро, в Риге выросла на 1,7% до 0,605 евро за литр.

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