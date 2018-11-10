В Риге и Таллинне цены на бензин снижаются, в Вильнюсе растут

Бензин 95-й марки дороже всего на этой неделе стоил в Таллинне, а самой низкой цена на него была в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим также было в столице Эстонии, а самым дешевым - в столице Литвы.

На АЗС "Circle K" в Риге цена 95-го бензина на этой неделе снизилась на 0,7% и составила 1,352 евро за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась - 1,332 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 4,4% до 1,194 евро за литр, а дизельное топливо - на 5,3% до 1,184 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цена 95-го бензина уменьшилась на 0,7% до 1,379 евро за литр, дизельное топливо также подешевело на 0,7% до 1,379 евро за литр.