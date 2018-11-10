Узнайте, как правильно использовать каждый квадратный метр свободной площади

Rus.Postimees.eeВаш домУзнайте, как правильно использовать каждый квадратный метр свободной площадиУзнайте, как правильно использовать каждый квадратный метр свободной площадиrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать10 ноября 2018, 15:00ФОТО: KV.EEУ вас большая кладовая в подвале, вместительный чулан и несколько стенных шкафов? Нет? Тогда эти видеосоветы для вас, предлагает портал Kodustiil. Интернет-ресурс Nifty собрал полезные советы и снял понятный видеоролик, который показывает, как найти свободное место для вещей там, где его, на первый взгляд, найти невозможно. Посмотрите, что предлагает Nifty:Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьинтерьерквартира