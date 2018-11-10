Сб, 10.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук
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Узнайте, как правильно использовать каждый квадратный метр свободной площади

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ФОТО: KV.EE

У вас большая кладовая в подвале, вместительный чулан и несколько стенных шкафов? Нет? Тогда эти видеосоветы для вас, предлагает портал Kodustiil

Интернет-ресурс Nifty собрал полезные советы и снял понятный видеоролик, который показывает, как найти свободное место для вещей там, где его, на первый взгляд, найти невозможно. 

Посмотрите, что предлагает Nifty:

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