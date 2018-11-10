Разгневанная хозяйка дома обвиняет церковь в уменьшении стоимости ее недвижимости

Жительница Великобритании Фрэнсис Кэри вне себя от гнева: в графстве Беркшир местный церковный приход решил благоустроить свой участок и распорядился обрезать обрамлявшую его живую изгородь, ухудшив тем самым вид из окон дома Кэри, пишет Daily Mail.

От живой изгороди осталось только несколько деревьев, вид которых, по мнению дамы, буквально режут ей глаза. Более того, уничтожение более чем столетней живой изгороди, по словам Кэри, это - настоящее преступление.

Пресловутая живая изгородь. Фото Google Street View. ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Представитель прихода заявил, что обрезание и, соответственно, уменьшение высоты и пышности живой изгороди - результат плановых работ, и впоследствии изгородь разрастется и станет еще более пышной, чем была.

Однако эти объяснения не удовлетворили 66-летнюю Кэри. «Я считаю, что для проведения таких работ необходимо разрешение муниципалитета и согласие всех соседей. Изгородь была выше трех метро, а сейчас что?» - парирует она.

Живая изгородь отмечена красным. ФОТО: SWNS.com / SWNS.com