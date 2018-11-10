Соцдемы переиграли свои первые номера в округах по сравнению с предыдущими выборами

В трех таллиннских округах первыми по списку пойдут два новых кандидата: министр иностранных дел Свен Миксер будет баллотироваться в районах Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне (на предыдущих выборах был Эйки Нестор), а председатель партии Евгений Осиновский пойдет первым номером в районах Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита (четыре года назад - Андрес Анвельт), передает Rus.ERR.

В районах Мустамяэ и Нымме, как и четыре года назад, список соцдемов возглавит Райнер Вакра, который на предыдущих выборах получил один из лучших результатов в своей партии - 4132 голоса.