Сб, 10.11.2018
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На учениях НАТО погиб солдат

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Norras hukkus NATO õppusel Trident Juncture osalenud sõdur.

ФОТО: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix

В Норвегии погиб участвовавший в крупнейших после окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture немецкий солдат, передает Postimees.

Вчера вечером в Норвегии на дороге между Халтдален и Трёнделаг погиб попавший под машину немецкий солдат.

Как сообщает норвежское новостное агенство NRK, легковой автомобиль пытался избежать столкновения со стоявшей посреди проезжей части военной машиной, но в результате этого маневра сбил солдата. Военнослужащий погиб.

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