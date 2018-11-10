На учениях НАТО погиб солдат
10 ноября 2018, 13:54
В Норвегии погиб участвовавший в крупнейших после окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture немецкий солдат, передает Postimees.
Вчера вечером в Норвегии на дороге между Халтдален и Трёнделаг погиб попавший под машину немецкий солдат.
Как сообщает норвежское новостное агенство NRK, легковой автомобиль пытался избежать столкновения со стоявшей посреди проезжей части военной машиной, но в результате этого маневра сбил солдата. Военнослужащий погиб.