Рост цен вынуждает жителей Эстонии сжигать мусор

Эстония входит в число 14 стран ЕС, которые, судя по всему, не выполнят к 2020 году требование по обязательной переработке 50% бытовых отходов, а складирование мусора на свалках в последнее время сильно выросло. Кийслер сделал свое предложение в надежде, что это поспособствует сортировке отходов. По мнению же председателя парламентской комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, результат может быть совсем не таким, которого ожидает министр.

«Это решение скорее мотивирует сжигать больше мусора, а не сортировать и перерабатывать его. Например, переплавка одной пластиковй бутылки в новую, то есть ее переработка, в 3-5 раз полезнее с точки зрения энергетики, чем ее сжигание в печи, не говоря уже о складировании на свалке. Если мы сожжем мусор в печи, то на тонну мусора получим 250 кг пепла, который все равно будет лежать на свалке, но деньги за его складирование не заплатят», - пояснил Вакра.

По его оценке, в сфере мусоропереработки должно действовать правило: кто загрязняет среду, тот за это и платит.

«Чтобы мотивировать людей сортировать отходы, стоит в счете за вывоз мусора отдельной строкой указывать цены на отсортированные отходы и несортированные. Поскольку стоимость утилизации отсортированных отходов гораздо ниже, то таким образом можно мотивировать клиентов, например, не выбрасывать в смешанный мусор бумагу и упаковку», - считает председатель комиссии по окружающей среде. Вакра добавил, что на сортировку отходов влияют три фактора: знания об окружающей среде, удобство сортировки и цена услуг, и для достижения результата нужно решить все эти вопросы.

По словам Кийслера, в 2009-2015 годах существенное снижение объемов складирования мусора было достигнуто с помощью трехкратного повышения цены на загрязнение среды: с 10 евро до 30 евро за тонну. С того времени цена за хранение мусора оставалась неизменной. В то же время стоимость сжигания отходов заметно выросла, из-за чего их все больше стали свозить на свалки.

«Возникшая ситуация требует оперативного реагирования на уровне законодательства. Повышение цены за загрязнение окружающей среды один раз уже показало свое быстрое и эффективное влияние», - отметил Кийслер в своем обращении к комиссии по окружающей среде.