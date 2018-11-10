Фото: в многоквартирном доме вспыхнул пожар, погиб один человек

Сегодня в 11.51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тырва в деревне Линна в многоквартирном доме чувствуется запах дыма. На место были отправлены спасательные команды из Тырва и Абья-Палуойя.

Спасатели нашли квартиру, из-под двери которой валил дым. Запертую дверь с применением силы открыли и выяснилось, что в квартире полыхает жилая комната.

На полу комнаты был найден погибший мужчина 1961 года рождения. Все содержимое в комнате было уничтожено огнем. С потолка упал оплавленный дымовой датчик. Соседи не слышали, чтобы датчик сработал, с большой вероятностью устройство было неисправно.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

Спасатели отметили, что в каждой квартире должен быть минимум один соответствующий требованиям и работающий дымовой датчик. Исправность датчика необходимо проверять регулярно.