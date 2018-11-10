Сб, 10.11.2018
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Неожиданный поворот: в парламентских выборах будет участвовать еще одна новая партия

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Рийгикогу. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi

НКО "Богатство жизни" (Elurikkuse erakond) на проходящем в Тюри мозговом штурме набрало необходимо для участия в парламентских выборах 500 членов партии, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.

Член инициативной группы новой политической силы Анзори Баркалая рассказал ERR, что недавно к ним присоединилось большое число людей, и одна из целей проводимых мозговых атак — объединить присутствующих на них людей, чтобы они могли обменяться мнениями и вступали бы в партию.

"Насколько я знаю, это первый раз, когда пытаются согласовать основные партийные документы в ходе прямой демократической процедуры, то есть мы между собой договариваемся о правилах игры, потому что при прямой демократии осведомленность людей очень важно. Также мы договорились о шагах, которые необходимы для нашего участия в парламентских выборах", - сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что в субботу родится новая партия, Баркалая сказал, что партия уже родилась.

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