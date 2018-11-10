Неожиданный поворот: в парламентских выборах будет участвовать еще одна новая партия

Член инициативной группы новой политической силы Анзори Баркалая рассказал ERR, что недавно к ним присоединилось большое число людей, и одна из целей проводимых мозговых атак — объединить присутствующих на них людей, чтобы они могли обменяться мнениями и вступали бы в партию.

"Насколько я знаю, это первый раз, когда пытаются согласовать основные партийные документы в ходе прямой демократической процедуры, то есть мы между собой договариваемся о правилах игры, потому что при прямой демократии осведомленность людей очень важно. Также мы договорились о шагах, которые необходимы для нашего участия в парламентских выборах", - сказал он.