Уехал из дома на машине и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину
10 ноября 2018, 14:46
Полиция ищет 70-летнего Эрнеста, который в ночь на пятницу покинул свой дом в Ярвамаа и до сих пор не вернулся.
Эрнест уехал из дома на черном внедорожнике Volvo, модель которого - XC90, а номер - 191BPR. Он не взял с собой мобильный телефон.
Рост Эрнеста 170 см, у него среднее телосложение. На нем были темно-серые джинсы, темно-зеленая шерстяная жилетка. Он может быть в очках, он медленно передвигается.
У него есть проблемы с памятью, он не взял с собой необходимые лекарства. Эрнест говорит на немецком и французском языках, он немного понимает эстонский и английский языки.
Полиция просит всех, кто знает местонахождение Эрнеста, видел его или его машину, сообщить об этом по номеру 112.