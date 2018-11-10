Уехал из дома на машине и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

Эрнест уехал из дома на черном внедорожнике Volvo, модель которого - XC90, а номер - 191BPR. Он не взял с собой мобильный телефон.

Рост Эрнеста 170 см, у него среднее телосложение. На нем были темно-серые джинсы, темно-зеленая шерстяная жилетка. Он может быть в очках, он медленно передвигается.

У него есть проблемы с памятью, он не взял с собой необходимые лекарства. Эрнест говорит на немецком и французском языках, он немного понимает эстонский и английский языки.