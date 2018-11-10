Драма в Кадриорге, счастье в Хийу: у "Флоры" украли серебро на последних минутах, "Калью" завоевал долгожданный титул

Самый слабый соперник у претендентов на золото был у "Калью" - нарвский "Транс". "Левадия" и "Флора" должны были выяснить, кто достоин высшей строки в таблице - при победе "Левадии" и выигрыше "Калью" именно команда из Пирита занимала второе место.

"Флора" открыла счет на 17-й минуте - Франк Лийвак помог Рауно Аллику открыть счет в матче, а в параллельной встрече уже к середине первого тайма "Калью" вел с преимуществом в два мяча после ударов Бртана и Лилиу, вернув ныммесцев на первую строку таблицы.

Во втором тайме "Калью" забил еще два мяча в ворота "Транса", сняв окончательно все вопросы о чемпионском титуле, а в Кадриорге "Левадия" сумела в страстной игре вырвать серебро из рук "Флоры": команда Александара Рогича во второй части встречи играла намного активнее и сначала Гандо с углового в исполнении Дмитрия Круглова сравнивает счет, а затем футбольные боги наградили Кирилла Нестерова за преданность футболу: полузащитник "Левадии" долго восстанавливался после травмы в этом сезоне, но именно его удар на 88-й минуте принес победу и серебряные медали коллективу Александара Рогича.

В 2019 году "Калью" примет участие в Лиге чемпионов, "Флора", "Левадия" выступят в Лиге Европы.