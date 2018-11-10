Финская газета рекомендует своим читателям поискать дешевую недвижимость в Таллинне

Газета пишет: хотя финны предпочитают инвестировать в иностранную недвижимость вдали от Эстонии - многие мечтают, например, об Испании – не лучше ли посмотреть на более близкую страну, где можно найти дешевые предложения для покупки.

Маклер Мика Суксдорфф говорит, что на данный момент финны покупают в Эстонии около 300 объектов недвижимости в год, в том числе сто в Таллинне или его окрестностях. По его словам, финнов привлекают цены на недвижимость в Эстонии и низкая стоимость жизни.

Особого интереса к найму жилья в Эстонии у финнов нет, так как считается, что наем квартиры в нашей стране обходится дороже, чем в Финляндии.

Суксдорфф рекомендует соотечественникам следить за предложениями недалеко от аэропорта и в Копли, так как в этих районах можно найти специальные предложения. Но, по его словам, стоит обратить внимание и на другие города, кроме Таллинна, потому что там цены значительно ниже, а квартиры и дома очень хорошие: в Пярну, например, двухкомнатная квартира стоит 60 000 евро, сказал финский маклер.