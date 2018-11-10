Домашний этап Кубка мира принес Эстонии разочарование

Впервые в истории "Таллиннского меча", одного из этапов Кубка мира, эстонские шпажистки остались без наград. Потолком для наших спортсменок в индивидуальных соревнованиях стало участие в 1/8 финала Кристины Кууск.
В 2016 и 2017 оду эстонские спортсменки обязательно поднимались на подиум домашнего этапа, но на этот раз личные соревнования обернулись неприятностями: из фаворитов в квалификации оступились Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих. В основных соревнованиях наших спортсменок поджидал китайский кошмар: сначала Юлкия Беляева уступила бронзовой призерке ОИ-2016 Сун 5:6, а Катрина Лехис проиграла 5:15 Ченджи Сю. Кристина Кууск в 1/8 финала встретилась с обидчецой Юлии Беляевой, китаянкой Сун, и также уступила 11:15.
"Я видела, что я не могу в соперницу попасть - сокрушалась Лехис после проигрыша - старалась, пыталась, но соперница на контратаках набирала очки. Думала, как вообще возможно, что она из каждой позиции зарабатывает баллы. А вообще я очень была зла на себя. Да и если честно нет сейчас разницы: проиграла я одно очко или десять: все равно стыдно."
"Таллинский меч" завершится завтра командными соревнованиями. В состав эстонского квартета по решению тренеров вошли Юлия Беляева, Ирина Эмбрих, Катрина Лехис и Кристина Кууск.