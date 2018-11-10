Март Сейм установил рекорд на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Сейм в первом виде программы, рывке установил личный рекорд, 192 килограмма, который,однако, не позволил спортсмену занять перед вторым видом место, которое бы позволило конкурировать за медаль ЧМ. Сейм пробовал улучшить личный рекорд в рывке, подняв 195 килограмм, но эта попытка нашему сверхтяжу не удалась. Конкуренты за медали ЧМ обошли Сейма более чем на 10 килограмм, показав в первом виде программы результаты от 202 до 208 килограмм.