Сб, 10.11.2018
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Март Сейм установил рекорд на чемпионате мира по тяжелой атлетике

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Mart Seim MMil

ФОТО: Kuvatõmmis

На проходящем в Туркменистане ЧМ по тяжелой атлетике начались соревнования у штангистов в самой престижной, сврехтяжелой весовой категории. Эстонию на ЧМ представляет Март Сейм.

Сейм в первом виде программы, рывке установил личный рекорд, 192 килограмма, который,однако, не позволил спортсмену занять перед вторым видом место, которое бы позволило конкурировать за медаль ЧМ. Сейм пробовал улучшить личный рекорд в рывке, подняв 195 килограмм, но эта попытка нашему сверхтяжу не удалась. Конкуренты за медали ЧМ обошли Сейма более чем на 10 килограмм, показав в первом виде программы результаты от 202 до 208 килограмм.

Перед соревнованием в толчке Сейм занимает десятую строку протокола.

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