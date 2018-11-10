Сб, 10.11.2018
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  • Галерея: семейная пара из США превратила старую рыбную лавку в уютный летний коттедж

Галерея: семейная пара из США превратила старую рыбную лавку в уютный летний коттедж

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Владельцы этого коттеджа на острове с красивым названием Виноградники Марты (Martha’s Vineyard), который расположен на побережье Кейп-Кода в Массачусетсе, потратили полгода на его преображение, пишет блог об интерьере Pufikhomes

Раньше это была рыбная лавка, построенная в середине 50-х годов прошлого века. С недавнего времени на острове запрещена постройка новой недвижимости, так что облик этого места надолго останется таким, как сейчас. В отделке коттеджа и в мебели преобладает белый цвет, но не обошлось и без ярких акцентов и интересного декора, которые отлично соответствуют настроению летнего домика. В результате хозяевам вместе с дизайнером удалось сохранить в доме шарм прошлого и особое очарование коттеджей у моря. Теперь они мечтают о том, чтобы дом навсегда остался во владении их семьи, и передавался по наследству. Так этот красивый дом может стоять здесь вечно.

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