Полиция развернула поиски: рыбак пропал при странных обстоятельствах

Полиция получила сообщение о пропаже Райнера вчера поздно вечером, когда рыбачивший в Дирхами вместе с Райнером друг передал полиции, что мужчина пропал около пяти-шести часов вечера. Райнер с другом во время рыбалки выпили большое количество алкоголя, потом друг отошел по нужде, а когда вернулся, уже не смог найти Райнера.

Согласно собранной информации, Райнер сложил удочки и направился в неизвестном направлении. Полицейская собака взяла след Райнера, но он оборвался на асфальтированной дороге Дирхами, поэтому возможно, что он сел там в какой-то автомобиль.

Рост Райнера около 175 см, он худой. У него седые короткие волосы, на нем была оранжевая светоотражающая куртка, светлые брюки и зеленые резиновые сапоги с черными полями.

Полицейские как ночью, так и сегодня днем искали пропавшего как в прибрежной зоне, так и на лесных дорожках, но поиски до сих пор не дали результатов. Также Райнер так и не вернулся в свой дом в Ярвамаа.