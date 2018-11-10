Назначен новый командующий войсками Западного военного округа

о его словам, Журавлев родился в 1965 году в поселке Голышманово Тюменской области. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году - Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году - Военную академию Генштаба.

Проходил службу на различных должностях, в декабре 2013 года назначен на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа.

С мая 2015 года - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Южного военного округа. Командовал группировкой Вооруженных сил РФ в Сирии.

С марта 2017 года - заместитель начальника Генштаба. С ноября 2017 года командовал войсками Восточного военного округа.