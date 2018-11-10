Туктамышева упустила лидерство на Гран-при в Японии

По итогам произвольной программы Туктамышева получила 142,85 балла. Первое и второе места достались японским фигуристкам Рике Кихире и Сатоко Мияхаре, чье выступление оценили в 154,72 балла и 143,39 балла соответственно.

Таким образом, Туктамышева не сумела удержать лидерство. После короткой программы россиянка возглавляла турнирную таблицу, опережая Мияхару на 0,09 балла.