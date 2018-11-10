Рейнсалу: правительство не одобрило соглашение ООН по миграции

«15 марта этого года Министерство иностранных дел направило правительству на одобрение проект мнения Эстонии о Глобальном соглашении ООН по миграции и беженцам. Эта информация была необходима для того, чтобы сформулировать общую позицию Европейского Союза относительно данного документа в совете ЕС по общим вопросам. Следует отметить, что речь не идет о соглашении международного уровня, поскольку столь радикальный и масштабный документ никогда в жизни не был бы одобрен крупными процедурами, предусмотренными этим соглашением», —приводит в субботу BNS слова Рейнсалу.

В то же время, отметил Рейнсалу, речь все же идет о соглашении, в котором декларируется целый ряд позиций и мер в сфере миграции. Ключевой вопрос в том, не перерастет ли декларация в некую традицию, следовать которой государства должны будут в обязательном порядке и не станут ли международные суды и организации оценивать ее соблюдение.

«Например, Европейский суд по правам человека придал очень широкое толкование действующей Конвенции ООН о статусе беженца», — напомнил Рейнсалу, добавив, что правительство по его просьбе в марте этого года не стало принимать решение по позиции Эстонии в отношении Глобального соглашения ООН по беженцам, а просто прервало его обсуждение.

«На следующем заседании, чтобы обезопасить суверенитет Эстонии в принятии решений по вопросам политики в области миграции, по моему предложению в перечень позиций Эстонии были добавлены принципы, в соответствии с которыми обсуждаемое Глобальное соглашение не должно создавать новое обычное международное право и не должно налагать на государства ни одного дополнительного обязательства, а также необходимости вносить поправки в законодательство».

По словам Рейнсалу, упомянутое решение правительства не было одобрением Глобального соглашения ООН, оно было всего лишь одобрением позиций эстонского правительства и мандатом чиновникам защищать эти позиции на переговорах международного уровня.

«В промежутке Глобальное соглашение ООН обсудили представители стран ЕС и внесли в него поправки. Кроме того, ряд стран выразил такие же, как и у Эстонии, сомнения по поводу расширения рамок обычного международного права и в результате они заявили, что не желают присоединяться к этому соглашению», — написал Рейнсалу.

«Международное право признает за государствами право наpersistent objector — доктрину «настойчиво возражающего», когда каждое государство вправе заявить о непризнании той или иной новой нормы обычного права, и в таком случае она не будет иметь для него юридически обязательной силы».