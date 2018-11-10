Рейнсалу: правительство не одобрило соглашение ООН по миграции

Правительство Эстонии никоим образом не одобряло Глобальное соглашение ООН по миграции, а также не принимало отдельное решение о предоставлении полномочий президенту в связи с этим соглашением, написал в субботу в социальных сетях министр юстиции Урмас Рейнсалу.
«15 марта этого года Министерство иностранных дел направило правительству на одобрение проект мнения Эстонии о Глобальном соглашении ООН по миграции и беженцам. Эта информация была необходима для того, чтобы сформулировать общую позицию Европейского Союза относительно данного документа в совете ЕС по общим вопросам. Следует отметить, что речь не идет о соглашении международного уровня, поскольку столь радикальный и масштабный документ никогда в жизни не был бы одобрен крупными процедурами, предусмотренными этим соглашением», —приводит в субботу BNS слова Рейнсалу.
В то же время, отметил Рейнсалу, речь все же идет о соглашении, в котором декларируется целый ряд позиций и мер в сфере миграции. Ключевой вопрос в том, не перерастет ли декларация в некую традицию, следовать которой государства должны будут в обязательном порядке и не станут ли международные суды и организации оценивать ее соблюдение.
«Например, Европейский суд по правам человека придал очень широкое толкование действующей Конвенции ООН о статусе беженца», — напомнил Рейнсалу, добавив, что правительство по его просьбе в марте этого года не стало принимать решение по позиции Эстонии в отношении Глобального соглашения ООН по беженцам, а просто прервало его обсуждение.
«На следующем заседании, чтобы обезопасить суверенитет Эстонии в принятии решений по вопросам политики в области миграции, по моему предложению в перечень позиций Эстонии были добавлены принципы, в соответствии с которыми обсуждаемое Глобальное соглашение не должно создавать новое обычное международное право и не должно налагать на государства ни одного дополнительного обязательства, а также необходимости вносить поправки в законодательство».
По словам Рейнсалу, упомянутое решение правительства не было одобрением Глобального соглашения ООН, оно было всего лишь одобрением позиций эстонского правительства и мандатом чиновникам защищать эти позиции на переговорах международного уровня.
«В промежутке Глобальное соглашение ООН обсудили представители стран ЕС и внесли в него поправки. Кроме того, ряд стран выразил такие же, как и у Эстонии, сомнения по поводу расширения рамок обычного международного права и в результате они заявили, что не желают присоединяться к этому соглашению», — написал Рейнсалу.
«Международное право признает за государствами право наpersistent objector — доктрину «настойчиво возражающего», когда каждое государство вправе заявить о непризнании той или иной новой нормы обычного права, и в таком случае она не будет иметь для него юридически обязательной силы».
«Учитывая серьезный риск, о котором я прямым текстом предупреждал весной, что в позднейшей практике соглашение могут начать толковать как обычное международное право для всех стран, к нему присоединившихся, правительство срочно должно обсудить это соглашение, рассмотреть аргументы тех стран, которые от него уже отказались, проанализировать предложения к этому соглашению и принять осмысленное, сознательное решение», — отмечает Рейнсалу и добавляет, что в декабре в Марокко состоится межправительственная конференция, на которой страны проголосуют по соглашению, но не будут его там подписывать.
«По всей видимости, формального голосования там не состоится, однако сам факт участия страны во встрече и не высказанное ею несогласие будут расценены как голос «за».
Рейнсалу поясняет, что страны, которые не захотят принять обычное международное право, сопутствующее возможному Глобальному соглашению, либо выскажут свое несогласие в ближайшем будущем, либо уже сделали это.
«Иными словами, не подписание, а всего лишь одно только участие страны в конференции и не высказанное ею несогласие, в соответствии со статутом конференции будет считаться актом присоединения страны к Глобальному соглашению. Я попросил Министерство юстиции проанализировать это соглашение с точки зрения государственного права. Для меня аргументы в таком серьезном вопросе в первую очередь имеют государственно-правовой характер. Надеюсь, что никто не прибегнет к аргументу, что, мол, соглашение не подлежит обсуждению по той причине, что из-за своего противостояния ему мы можем потерять голоса какой-нибудь страны-источника миграции при голосовании по вопросу о членстве Эстонии в Совете безопасности ООН. Но этот аргумент входит в число инструментов дипломатической тактики, но не государственного права», — пояснил Рейнсалу
Президент Керсти Кальюлайд в среду на генеральной ассамблее ООН заявила о желании Эстонии быть избранной в Совет безопасности ООН в качестве непостоянного члена, увязав между собой потенциал Эстонии и возможность решения проблем мирового уровня.
«Мы со своей стороны протягиваем руку помощи, оказывая гуманитарную помощь, консультируя по практическим вопросам, участвуя в миротворческих миссиях, как в Африке, так и на Ближнем Востоке. Мы делаем все, что в наших силах, и все же остается чувство, что этого никогда не будет достаточно», — сказала Кальюлайд, напомнив о целом ряде нерешенных конфликтов в Восточной Украине, Грузии, Африке, о проблемах миграции, о последствиях изменений климата на Земле.
Говоря о равенстве, президент отметила, что стоящие перед странами трудности влияют на каждую из них.
«Равенство в противостоянии глобальным вызовам — это закон природы. И все же решающим оказывается международное правовое пространство, поскольку совместно принятые решения требуют, чтобы все их соблюдали», — подчеркнула Кальюлайд.