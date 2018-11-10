Сб, 10.11.2018
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Галерея: в Барселоне произошли столкновения между полицией и сепаратистами

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В Барселоне в субботу произошли столкновения между стражами порядка и каталонскими сепаратистами, которые протестовали против демонстрации работников национальной полиции Испании в столице Каталонии.

Каталонская региональная полиция применила стеки, чтобы не подпустить сепаратистов к шествию, которое организовал профсоюз национальной полиции Испании с требованием повысить зарплаты.

В сентябре в столкновениях, произошедших во время такой же демонстрации, пострадали 20 человек.

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