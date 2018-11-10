Галерея: в Барселоне произошли столкновения между полицией и сепаратистами
10 ноября 2018, 17:53
В Барселоне в субботу произошли столкновения между стражами порядка и каталонскими сепаратистами, которые протестовали против демонстрации работников национальной полиции Испании в столице Каталонии.
Каталонская региональная полиция применила стеки, чтобы не подпустить сепаратистов к шествию, которое организовал профсоюз национальной полиции Испании с требованием повысить зарплаты.
В сентябре в столкновениях, произошедших во время такой же демонстрации, пострадали 20 человек.