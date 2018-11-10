На эстонской сцене будет впервые представлена легендарная опера

«В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Бернстайна. Творчество Бернстайна не очень часто появлялось на подмостках эстонских театров. Поэтому мы рады, что в этом сезоне сможем поклониться мастеру. В ноябре почитатели творчества Бернстайна смогут насладиться концертным исполнением комической оперы «Кандид». Произведение исполнят талантливые солисты, хор и оркестр «Эстонии». А уже весной и летом публика получит возможность посмотреть хит-мюзикл «Вестсайдская история», – сказал руководитель театра Айвар Мяэ.