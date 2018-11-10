На эстонской сцене будет впервые представлена легендарная опера

Сегодня, 10 ноября впервые в Эстонии на сцене Национальной оперы «Эстония» прозвучит концертное исполнение комической оперы «Кандид». Представление будет посвящено 100-летию со дня рождения любимого композитора и дирижёра Леонарда Бернстайна.
«В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Бернстайна. Творчество Бернстайна не очень часто появлялось на подмостках эстонских театров. Поэтому мы рады, что в этом сезоне сможем поклониться мастеру. В ноябре почитатели творчества Бернстайна смогут насладиться концертным исполнением комической оперы «Кандид». Произведение исполнят талантливые солисты, хор и оркестр «Эстонии». А уже весной и летом публика получит возможность посмотреть хит-мюзикл «Вестсайдская история», – сказал руководитель театра Айвар Мяэ.
«Кандид» приглашает публику в путешествие, цель которого – поиск любви, счастья и идеального мира, через войну, землетрясение, голод и душевную боль, одновременно выпуская критические стрелы по обычаям, политике, атмосфере с одной стороны недоверия, с другой – безудержного оптимизма. Изобретательная и мелодичная музыка Бернстайна – это ласкающее слух смешение музыкальных стилей, объединяющее венский вальс, великолепные оперные арии, латиноамериканское танго и бродвейские мюзиклы.
Постановщик – Марко Матвере. Выступят Дэвид Асторга (Коста-Рика), Маргарита Левчук (Белоруссия), Марко Матвере, Рене Соом, Юули Лилль, Янне Шевченко, Мехис Тийтс и др. Дирижирует художественный руководитель Национальной оперы «Эстония» Велло Пяхн.