В петербургский офис НТВ метнули коктейль Молотова

В Санкт-Петербурге неизвестный пытался ночью выбить стекло и бросить зажигательную смесь во входную дверь здания, где располагается региональная редакция телеканала НТВ, сообщает "Фонтанка" без ссылки на источник. В результате поджога обгорел бампер служебного автомобиля журналистов, передает Newsru.com.
Инцидент произошел на улице Академика Павлова, 14А на Петроградской стороне. По данным портала, около 2:30 ночи 10 ноября неизвестный подошел к офисному центру и бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания. Хотя дверь наполовину стеклянная, коктейль Молотова отскочил и залетел под припаркованный Volskwagen НТВ.
По данным "Фонтанки", инцидентом занялась служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального УФСБ. Оперативники изъяли видео с камер наблюдения на самом здании и на подходах к нему, на пленку попал мужчина 30 лет, причем лицо он не прятал.