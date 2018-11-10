В петербургский офис НТВ метнули коктейль Молотова

Инцидент произошел на улице Академика Павлова, 14А на Петроградской стороне. По данным портала, около 2:30 ночи 10 ноября неизвестный подошел к офисному центру и бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания. Хотя дверь наполовину стеклянная, коктейль Молотова отскочил и залетел под припаркованный Volskwagen НТВ.

По данным "Фонтанки", инцидентом занялась служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального УФСБ. Оперативники изъяли видео с камер наблюдения на самом здании и на подходах к нему, на пленку попал мужчина 30 лет, причем лицо он не прятал.