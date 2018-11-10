Сб, 10.11.2018
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В петербургский офис НТВ метнули коктейль Молотова

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Коктейль "Молотова". Иллюстративное фото.

ФОТО: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

В Санкт-Петербурге неизвестный пытался ночью выбить стекло и бросить зажигательную смесь во входную дверь здания, где располагается региональная редакция телеканала НТВ, сообщает "Фонтанка" без ссылки на источник. В результате поджога обгорел бампер служебного автомобиля журналистов, передает Newsru.com.

Инцидент произошел на улице Академика Павлова, 14А на Петроградской стороне. По данным портала, около 2:30 ночи 10 ноября неизвестный подошел к офисному центру и бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания. Хотя дверь наполовину стеклянная, коктейль Молотова отскочил и залетел под припаркованный Volskwagen НТВ.

По данным "Фонтанки", инцидентом занялась служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом регионального УФСБ. Оперативники изъяли видео с камер наблюдения на самом здании и на подходах к нему, на пленку попал мужчина 30 лет, причем лицо он не прятал.

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