Аавиксо: через двадцать лет в Кайтселийте будет поровну русских и эстонцев

Накануне столетия Кайтселийта (Союза обороны Эстонии) в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Мы должны везде быть на страже. Если кто-то думает,что мы концентрируемся только на определенных объектах, то нет, так быть не может", - рассказал генерал-майор, глава Кайтселийта Меэлис Кийли.
"Защитником может быть любой: профессиональный солдат, седой человек, зеленый человек, местный гражданский - неважно!" - сказал генерал-майор, глава Союза обороны Дании Йенс Гарли.
"Думаю, что за следующие 20 лет мы придем к тому, что будут пропорционально представлены как русскоязычные, так и эстонцы в Кайтселийте", - считает ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо.