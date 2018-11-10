Сб, 10.11.2018
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  • Аавиксо: через двадцать лет в Кайтселийте будет поровну русских и эстонцев

Аавиксо: через двадцать лет в Кайтселийте будет поровну русских и эстонцев

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Кайтселийт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Накануне столетия Кайтселийта (Союза обороны Эстонии) в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мы должны везде быть на страже. Если кто-то думает,что мы концентрируемся только на определенных объектах, то нет, так быть не может", - рассказал генерал-майор, глава Кайтселийта Меэлис Кийли.

"Защитником может быть любой: профессиональный солдат, седой человек, зеленый человек, местный гражданский - неважно!" - сказал генерал-майор, глава Союза обороны Дании Йенс Гарли.

"Думаю, что за следующие 20 лет мы придем к тому, что будут пропорционально представлены как русскоязычные, так и эстонцы в Кайтселийте", - считает ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо.

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