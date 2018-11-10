Аавиксо: через двадцать лет в Кайтселийте будет поровну русских и эстонцев

"Мы должны везде быть на страже. Если кто-то думает,что мы концентрируемся только на определенных объектах, то нет, так быть не может", - рассказал генерал-майор, глава Кайтселийта Меэлис Кийли.

"Защитником может быть любой: профессиональный солдат, седой человек, зеленый человек, местный гражданский - неважно!" - сказал генерал-майор, глава Союза обороны Дании Йенс Гарли.