Эстонские фехтовальщицы потерпели неудачу на этапе Кубка мира в Таллинне
10 ноября 2018, 21:43
Эстонские фехтовальщицы не очень удачно выступили в индивидуальном турнире на домашнем этапе Кубка мира в Таллинне, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Лучший результат из хозяек показала Кристина Кууск, у неё 13-е место. А главный приз турнира завоевала кореянка Хьюнг Юнг.
В основную сетку этапа Кубка мира по фехтованию в Таллинне пробились четыре представительницы Эстонии. Однако уже в 1/32 финала закончила борьбу Вероника Зуйкова.