Сб, 10.11.2018
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  • Эстонские фехтовальщицы потерпели неудачу на этапе Кубка мира в Таллинне

Эстонские фехтовальщицы потерпели неудачу на этапе Кубка мира в Таллинне

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Эстонские фехтовальщицы не очень удачно выступили в индивидуальном турнире на домашнем этапе Кубка мира в Таллинне, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Лучший результат из хозяек показала Кристина Кууск, у неё 13-е место. А главный приз турнира завоевала кореянка Хьюнг Юнг.

В основную сетку этапа Кубка мира по фехтованию в Таллинне пробились четыре представительницы Эстонии. Однако уже в 1/32 финала закончила борьбу Вероника Зуйкова.

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