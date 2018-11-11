«11 ноября – важный день как для наших праотцов, так и сегодняшних отцов», – сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. «По случаю юбилейного года ждем всех пап и дедушек на семейный день на Таллиннское певческое поле. В этот день обязательно стоит вспомнить тех, благодаря кому мы может отмечать День отца в свободной стране», – добавил Кастерпалу.

По словам продюсера центра стратегической коммуникации Сил обороны Керли Делло, День отца ЭР100 станет особенным. «Традиционное празднование Дня отца в юбилейном году проводится на Певческом поле, чтобы семьи смогли приятно провести время вместе и посмотреть на военную технику, которой в этом году будет представлено больше, чем ранее. Конечно, праздник будет сопровождать и хорошая музыка, на сцену выйдут Таня Михайлова, Биргит, Ариадне, Vajé и многие другие», – добавила Делло.

Вместе с артистами выступит оркестр Сил обороны. На концерте в честь Дня отца ЭР100 будут переданы и поздравления отцу года 2018. Во внутренних помещениях Певческого поля можно будет примерить военное снаряжение и увидеть вращающийся автомобиль, а представители Союза оборонной промышленности Эстонии и водолазы военно-морских сил представят свое снаряжение. На улице можно будет посмотреть на технику Сил обороны и союзников и пройти полосу препятствий.

День отца будет отмечаться на Таллиннском певческом поле сегодня, 11 ноября, с 11 до 15 часов, вход для всех бесплатный. Мероприятие организуют Силы обороны. Дополнительная информация здесь.

11 ноября Республика Польша отмечает столетие, празднование юбилея начнется в 10:30 в посольстве Польши в Таллинне. Гимн Польши исполнят премьер-министр Юри Ратас и члены правительства Эстонии в сопровождении духового оркестра Департамента полиции и погранохраны, а также камерного хора Collegium Musicale.