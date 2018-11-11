Видео: в Брюсселе вооруженный мужчина угрожал людям в ресторане и захватил заложников
11 ноября 2018, 9:24
В субботу вечером вооруженный человек угрожал персоналу и клиентам ресторана в Брюсселе. Затем он покинул ресторан и укрылся в одном из соседних домов, где захватил заложников, передает "Интерфакс".
Полиция организовала в квартале столичной коммуны Иксель значительный периметр безопасности. Местных жителей просили не выходить на улицу.
Прокуратура Брюсселя заявила, что полицейские задержали мужчину, угрожавшего вечером в субботу огнестрельным оружием персоналу и клиентам одного из ресторанов в бельгийской столице. Интернет-портал Sudinfo сообщил, что операция длилась в течение часа, обошлось без пострадавших.
Разыскиваемый человек сам сдался силам правопорядка.