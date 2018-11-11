Вс, 11.11.2018
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В Ида-Вирумаа появится музей контрабанды спирта

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ФОТО: Pressifoto

К началу туристического сезона 2019 года в Ида-Вирумаа будет создан музей, посвященный контрабандным перевозкам спирта.

ФОТО: Pressifoto

В ида-вируской деревне Лиймала был заложен краеугольный камень туристического центра Tulivee, в котором появится первый в Эстонии музей, рассказывающий об истории контрабандного спирта, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Помимо музея здесь будет гостиница, открытая сцена и 15-метровая смотровая башня. Центр откроется в мае следующего года. Его стоимость - более миллиона евро, почти половину суммы покрывает пособие из Европейского фонда регионального развития. 

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