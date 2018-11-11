Летевший из Парижа в Шанхай самолет совершил экстренную посадку
11 ноября 2018, 10:14
Дальнемагистральный Boeing-777 Париж-Шанхай изменил маршрут и экстренно сел в Иркутске из-за задымления кабины пилотов, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.
"Командир Boeing 777 Airfrance, находясь у границы России и Монголии, связался с диспетчерами и доложил о задымлении в кабине. Было решено направить самолет на экстренную посадку", - сказал источник.
Экипажу предложили следовать в Иркутск, где аэродром способен принять такой крупный лайнер.
"Самолет удалось благополучно посадить несколько минут назад. Пассажиры эвакуированы", - сказал источник.
По предварительным данным, никто не пострадал.