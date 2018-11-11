Вс, 11.11.2018
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Летевший из Парижа в Шанхай самолет совершил экстренную посадку

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Boeing 777

ФОТО: Friedhelm Polduwe / PantherMedia / Scanpix

Дальнемагистральный Boeing-777 Париж-Шанхай изменил маршрут и экстренно сел в Иркутске из-за задымления кабины пилотов, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Командир Boeing 777 Airfrance, находясь у границы России и Монголии, связался с диспетчерами и доложил о задымлении в кабине. Было решено направить самолет на экстренную посадку", - сказал источник.

Экипажу предложили следовать в Иркутск, где аэродром способен принять такой крупный лайнер.

"Самолет удалось благополучно посадить несколько минут назад. Пассажиры эвакуированы", - сказал источник.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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