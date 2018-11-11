Украинские сепаратисты проводят сегодня выборы

Как сообщили "Интерфаксу" в центральных избирательных комиссиях ДНР и ЛНР, участки для голосования будут открыты до 20:00. Как сказала председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, все 408 избирательных участков приступили к работе, из них 153 - в Донецке.

"К работе приступили все 100% участков. Всего их 408. Все участки полностью готовы к работе",- сказала она.

По словам О.Поздняковой, на момент открытия участков каких-либо провокаций и нарушений зафиксировано не было.

Глава ЦИК также сообщила журналистам, что участков для голосования на выборах в ДНР за рубежом не предусмотрено. "Участков за рубежом не предусмотрено, как и за пределами ДНР, на подконтрольной Киеву территории. Мы не можем обеспечить безопасность на той территории Донбасса, поэтому выборы проходят только на территории республики",- добавила О.Позднякова.

По ее словам, первые предварительные результаты выборов будут озвучены в 00.00 часов 12 ноября.

На пост главы ДНР претендуют пять человек. Среди них нынешний исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, среди кандидатов судья народного трибунала Елена Шишкина; гражданин республики Роман Храменков; пенсионер, бывший замминистра образования и науки ДНР Владимир Медведев и руководитель музея боевой и трудовой славы ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев.

К участию в парламентских выборах в ДНР допущены кандидаты от общественных движений "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс". Голосование будет проходить по пропорциональной системе.

На выборах в ДНР будут присутствовать 48 наблюдателей из 14 государств: Российской Федерации, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Чили, Турции, Абхазии, Южной Осетии.

Со своей стороны Центральная избирательная комиссия ЛНР сообщает об открытии всех 316 избирательных участков для голосования.

"Центральная избирательная комиссия сообщает, что в 08:00 открылись все 316 избирательных участков на территории Луганской народной республики. Все участковые избирательные комиссии приступили к своей работе", - сказала секретарь ЦИК ЛНР Екатерина Терещенко в воскресенье журналистам.

"Сообщений о происшествиях и нарушениях установленного порядка и правил проведения выборов Главы и депутатов народного совета республики не зафиксировано", - добавила она.

За должность главы ЛНР ведут борьбу четыре кандидата, в их числе ныне исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Леонид Пасечник; председатель Общереспубликанского профессионального союза работников образования и науки ЛНР Олег Коваль; председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак и председатель профсоюзной организации "Республиканский профсоюз работников железнодорожного транспорта Луганской народной республики" Наталья Сергун.

В выборах депутатов Народного совета ЛНР участвуют кандидаты от двух политических сил: общественных движений "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз".

По данным Центральной избирательной комиссии ЛНР, на выборы в республику прибыли 46 наблюдателей из 22 стран: Абхазии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Демократической Республики Конго, Ирака, Ирландии, Йемена, Канады, Нидерландов, Норвегии, Палестины, Польши, России, Сербии, Сирии, США, Турции, Финляндии, Южной Осетии.

В свою очередь власти самопровозглашенной республики обеспечили все меры для предотвращения дестабилизации обстановки в ЛНР в день выборов. Безопасность жителей обеспечивают силы МВД, МГБ и Народной милиции ЛНР, которые переведены на усиленный режим несения службы.