Крик души отца-одиночки из Эстонии: женщины, мы — не монстры!

«Что случилось, почему ребенок не с матерью?» - задает большинство, особенно женщины, первый вопрос. Объясняю педагогам, логопедам и даже врачам, которые, кстати, женщины, что ничего страшного не произошло. И в первую очередь то, что мать не бросила ребенка.

Если со всем другим, что связано с воспитанием ребенка, я в принципе справляюсь, то эмоциональное давление, которое выражается в недоверии в возможности отца воспитать ребенка, со стороны всевозможных представительниц общества, мягко говоря, изнуряет. Мало того, психологическому давлению подвергается и мать ребенка, которую даже близкие люди обвиняют, что она «мать-кукушка».

Мужчина в качества родителя-одиночки действительно такое ужасное явление, которым его пытаются представить?

Думаю, что речь идет о новом и непривычном явлении для многих, поэтому на эту тему следует говорить. Разумеется, я не претендую в своей истории представлять всех отцов-одиночек, наши истории слишком разные. Знаю мужчину, который из-за того, что его женщина упорхнула на все четыре стороны, растит четырех детей, один из которых — младенец. Его и моя ситуация несравнимы. Разве только тем, что мы оба — отцы-одиночки.

Мальчик, который после расставания родителей некоторое время жил с матерью, ее новым спутником жизни и сестрой, выразил в один момент желание переехать к отцу. Я был сразу согласен, после некоторых раздумий согласилась и мать ребенка. Я очень ценю, что она пошла навстречу, поскольку для матери нелегко принять такое решение.

На данный момент сын живет со мной второй учебный год, находясь на домашнем обучении в четвертом классе. У нас замечательная жизнь — долго спим, завтракаем, когда одноклассники обедают, учимся и тренируемся. Раз в месяц он ходит «показаться» в школу, попутно проводя пару дней в компании матери и сестры. Также он проводит с ними школьные каникулы и встречается с ровесниками в дни, когда выступает на школьной олимпиаде или принимает участие в лагерях, посещении театра и экскурсиях. Так, у ребенка сохраняются социальные отношения с одногодками.

Ребенок был переведен на домашнее обучение, поскольку относительно быстро овладевает предметом и уроки в школе стали для него скучными. У учителя зачастую уходит много сил, чтобы обуздать гиперактивных детей и подтянуть отстающих. Также моя работа на дому, которая в основном состоит из написания книг, преподавания йоги и предоставления услуг опорного лица, позволяет посвятить воспитанию ребенка достаточно времени.

Одно из удивительных для меня беспокойств, которое выражают, касается еды и одежды. Мне нравится готовить и, по заверениям друзей, у меня это хорошо выходит. Поскольку живем в деревне, частично сами выращиваем овощи. Одежду и обувь получаем, как и в обычных семьях: часть из магазина, часть из second-hand, часть от знакомых.

К счастью, как отец-одиночка в последнее время замечаю признаки исчезновения недоверия особенно со стороны руководства школы, которые, смею предположить, видят, что при воспитании отца успех мальчика в учебе не пойдет на убыль, а социальное развитие не затормозится.

Призываю и другие три тысячи отцов-одиночек рассказать свои истории и создать свой союз, чтобы распространять в обществе доверие к себе и поддерживать друг друга.