В Германии раскрыли заговор неонацистов: они планировали теракты и политические убийства

По версии следствия, Франко А., будучи немецким гражданином, предоставил в миграционную службу ложную информацию о том, что он якобы является беженцем из Сирии. В дальнейшем он планировал теракты, рассчитывая на то, что ответственность будет возложена на сирийских беженцев.

Судя по опубликованным данным, речь идет о довольно многочисленной группе военнослужащих бундесвера, в том числе бойцах спецназа и членах ассоциации элитных солдат Uniter, которые, будучи уверенными в скором развале страны из-за действий нынешнего руководства, готовились ко "дню икс", когда планировалось собрать в одном месте и, возможно, убить неугодных политиков.

Одним из первых в списке таких политиков был назван глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч, сообщает Focus. Полный список предполагаемых целей пока не публикуется.

Британский таблоид The Daily Mail утверждает, что в списке также были министр иностранных дел Германии Хайко Маас, бывший президент Йоахим Гаук и один из лидеров «Зеленых» Клаудия Рот.

Кроме того, планировались нападения на лидеров объединений иммигрантов. The Daily Mail называет участников заговора неонацистами.

По сведениям издания Focus, участники заговора запасались оружием, боеприпасами, амуницией и топливом.

Отмечается тот факт, что проведению расследования пытался воспрепятствовать некий 42-летний подполковник военной контрразведки, против которого прокуратурой Кельна подано обвинительное заключение под номером 539 Ds 297/18. Сообщается также, что в 2017 году в рамках проводимого расследования был обыскан дом политика и адвоката в Ростоке.